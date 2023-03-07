Жибек Куламбаева - в четвертьфинале домашнего турнира BeeTV 60 Women's

В национальном теннисном центре стартовали матчи парного разряда в рамках турнира ITF World Tennis Tour BeeTV 60 Women's, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КТФ.

Казахстанка Жибек Куламбаева и польская теннисистка Мартина Кубка одержали победу во втором матче турнира над парой в составе Ирины Шиманович (Беларусь) и Екатерины Яшиной (Россия) со счетом 7:5, 6:3. Теперь казахстанско-польская пара сыграет за выход в полуфинал против нидерландского дуэта Жасмин Гимбрере / Бибиан Схуфс.

В другом матче Гозаль Айнитдинова и Татьяна Прозорова из России проиграли четвертым по посеву - Моюке Учиджиме и Вонг Хонг Ю со счетом 2:6, 6:7 (2:7). Казахстанская пара Асылжан Арыстанбекова и Айя Нупбай проиграла Екатерине Макаровой и Анастасии Захаровой – 2:6, 3:6.

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