Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Партнерский материал
Новости спорта Теннис ITF
Комментарии

Жибек Куламбаева - в четвертьфинале домашнего турнира BeeTV 60 Women's

Жибек Куламбаева - в четвертьфинале домашнего турнира BeeTV 60 Women's
©Ktf.kz

В национальном теннисном центре стартовали матчи парного разряда в рамках турнира ITF World Tennis Tour BeeTV 60 Women's, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КТФ.

Казахстанка Жибек Куламбаева и польская теннисистка Мартина Кубка одержали победу во втором матче турнира над парой в составе Ирины Шиманович (Беларусь) и Екатерины Яшиной (Россия) со счетом 7:5, 6:3. Теперь казахстанско-польская пара сыграет за выход в полуфинал против нидерландского дуэта Жасмин Гимбрере / Бибиан Схуфс.

В другом матче Гозаль Айнитдинова и Татьяна Прозорова из России проиграли четвертым по посеву - Моюке Учиджиме и Вонг Хонг Ю со счетом 2:6, 6:7 (2:7). Казахстанская пара Асылжан Арыстанбекова и Айя Нупбай проиграла Екатерине Макаровой и Анастасии Захаровой – 2:6, 3:6.

Шавкат РАХМОНОВ: Сапиев - Мусиханов - КТО ВИНОВАТ, безумные фанаты в США, рекордный гонорар от PPV

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
теннис большой

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 17:32
ITF
Айнитдинова одержала волевую победу на турнире BeeTV 60 Women's Айнитдинова одержала волевую победу на турнире BeeTV 60 Women's
Вчера , 22:00
ITF
Жибек Куламбаева - в четвертьфинале домашнего турнира BeeTV 60 Women's Жибек Куламбаева - в четвертьфинале домашнего турнира BeeTV 60 Women's
5 марта, 11:37
ITF
Домашний триумф Анны Данилиной Домашний триумф Анны Данилиной
2 марта, 20:31
ITF
Анна Данилина пробилась в полуфинал турнира BeeTV 40 Women's Анна Данилина пробилась в полуфинал турнира BeeTV 40 Women's
1 марта, 15:32
ITF
Казахстанская теннисистка попала в топ-50 лучших игроков Европы Казахстанская теннисистка попала в топ-50 лучших игроков Европы
8 декабря, 22:51
ITF
Казахстанские теннисистки совершили невероятный камбэк на турнире в Египте Казахстанские теннисистки совершили невероятный камбэк на турнире в Египте
6 августа 2022, 20:24
ITF
Казахстан остановился в шаге от медалей исторического ЧМ по теннису Казахстан остановился в шаге от медалей исторического ЧМ по теннису
6 августа 2022, 13:02
ITF
Определился конкурент Казахстана за медали ЧМ по теннису Определился конкурент Казахстана за медали ЧМ по теннису
5 августа 2022, 17:26
ITF
Казахстан остановился в шаге от финала исторического ЧМ по теннису Казахстан остановился в шаге от финала исторического ЧМ по теннису
4 августа 2022, 18:18
ITF
Казахстан одержал досрочную победу и вышел в 1/2 финала ЧМ по теннису Казахстан одержал досрочную победу и вышел в 1/2 финала ЧМ по теннису
4 августа 2022, 16:58
ITF
Казахстан вышел в лидеры после исторической победы на ЧМ по теннису Казахстан вышел в лидеры после исторической победы на ЧМ по теннису
26 июля 2022, 16:40
ITF
Определен состав сборной Казахстана на дебютный ЧМ среди юношей Определен состав сборной Казахстана на дебютный ЧМ среди юношей
10 июля 2022, 19:38
ITF
Казахстанка выиграла 28-й титул в карьере и четвертый в 2022 году Казахстанка выиграла 28-й титул в карьере и четвертый в 2022 году
18 июня 2022, 11:03
ITF
Первая ракетка Казахстана выиграла 27-й титул в карьере Первая ракетка Казахстана выиграла 27-й титул в карьере
2 марта 2022, 07:31
ITF
Российские и белорусские теннисисты отстранены от международных соревнований Российские и белорусские теннисисты отстранены от международных соревнований
23 января 2022, 10:49
ITF
Казахстанский теннисист стал абсолютным чемпионом турнира в Литве Казахстанский теннисист стал абсолютным чемпионом турнира в Литве
21 января 2022, 18:00
ITF
Два казахстанских юниора дебютируют на Australian Open Два казахстанских юниора дебютируют на Australian Open
28 ноября 2021, 15:34
ITF
Казахстанская теннисистка выиграла восьмой титул ITF в сезоне в парном разряде Казахстанская теннисистка выиграла восьмой титул ITF в сезоне в парном разряде
19 ноября 2021, 23:02
ITF
Игравший на турнире в Алматы теннисист дисквалифицирован на 20 месяцев Игравший на турнире в Алматы теннисист дисквалифицирован на 20 месяцев
23 октября 2021, 14:09
ITF
Зарина Дияс вышла в полуфинал турнира в США Зарина Дияс вышла в полуфинал турнира в США
2 августа 2021, 12:20
ITF
Сколько заработали казахстанские спортсмены за первую неделю Олимпиады-2020? Сколько заработали казахстанские спортсмены за первую неделю Олимпиады-2020?
8 июля 2021, 14:32
ITF
Четверть миллиона у Рыбакиной. Сколько заработали казахстанские теннисисты на "Уимблдоне"? Четверть миллиона у Рыбакиной. Сколько заработали казахстанские теннисисты на "Уимблдоне"?
2 июля 2021, 12:43
ITF
Не проиграли ни одного сета за два круга, или каковы перспективы Рыбакиной и Бублика на "Уимблдоне" Не проиграли ни одного сета за два круга, или каковы перспективы Рыбакиной и Бублика на "Уимблдоне"
29 июня 2021, 11:52
ITF
День казахстанского дерби на Уимблдоне. Прямая трансляция матчей Кукушкина, Бублика и Дияс День казахстанского дерби на Уимблдоне. Прямая трансляция матчей Кукушкина, Бублика и Дияс
25 июня 2021, 16:43
ITF
Кукушкин против Бублика. Казахстанцы узнали соперников по первому кругу Уимблдона Кукушкин против Бублика. Казахстанцы узнали соперников по первому кругу Уимблдона
23 июня 2021, 22:42
ITF
Неопытная Рыбакина, Бублик без побед и фартовая Дияс, или что нужно знать о казахстанцах на "Уимблдоне" Неопытная Рыбакина, Бублик без побед и фартовая Дияс, или что нужно знать о казахстанцах на "Уимблдоне"
5 апреля 2021, 11:46
ITF
18-летний перспективный казахстанский теннисист сменил гражданство на немецкое и рассказал подробности 18-летний перспективный казахстанский теннисист сменил гражданство на немецкое и рассказал подробности
23 ноября 2020, 17:10
ITF
Итоги 2020. На каком месте завершили год казахстанские теннисисты и сколько они заработали Итоги 2020. На каком месте завершили год казахстанские теннисисты и сколько они заработали
9 октября 2020, 22:30
ITF
Два дуэта из Казахстана разыграют титул в финале парного разряда турнира ITF в Египте Два дуэта из Казахстана разыграют титул в финале парного разряда турнира ITF в Египте
22 сентября 2020, 09:01
ITF
К Федерации тенниса Казахстана присоединился известный функционер К Федерации тенниса Казахстана присоединился известный функционер

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus