Досрочным выходом в 1/4 финала юниорского ЧМ по теннису обернулся матч Казахстана

В Анталье на открытых грунтовых кортах Megasaray Tennis Academy определились первые участники плей-офф Juniors Davis Cup, сообщают Vesti.kz со ссылкой на КТФ.

Во второй день групповой стадии команда Казахстана под руководством Сергея Квака одержала победу над сборной Гонконга, с которой казахстанцы уже встречались в мае на полуфинале азиатского отбора в Шымкенте. Тогда Казахстан победил с результатом 2:1.

Первым на корт вышел Дамир Жалгасбай (№198 ITF Juniors), который встретился с Николасом Чэном (№298 ITF Juniors). Первый сет Дамир уверенно выиграл - 6:2, но во второй партии Чэн оказался сильнее - 6:4. В решающем сете Дамир одержал победу - 6:3, взяв реванш за майское поражение от Чэна, и на это ему понадобилось почти три часа.

Затем Зангар Нурланулы (№77 ITF Juniors) одержал победу над Джеком Чэном (№205 ITF Juniors). В первом сете борьба была упорной, но Зангар победил - 6:3. Во второй партии казахстанец разгромил оппонента, победив 6:0. Сразу после этого начнется парный матч, но он уже не повлияет на итог, так как сборная Казахстана досрочно обеспечила себе место в плей-офф Juniors Davis Cup.

Завтра, 13 ноября, Казахстан сыграет с Францией. Обе команды уже обеспечили себе место в 1/4 финала чемпионата мира. Французская сборная победила ЮАР, и там также идет третий матч, который решит, кто выйдет из группы В с первого и второго места.