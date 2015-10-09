18-летний казахстанский теннисист преподнес сенсацию и вышел в полуфинал

Казахстанский теннисист Амир Омарханов пробился в полуфинал турнира серии ITF M15 в Монастире (Тунис), сообщают Vesti.kz.
В четвертьфинале казахстанец (1115 ATP) уверено разобрался с испанцем Хорхе Плансом (847 АТР). Матч завершился со счётом 6:4, 6:4 в пользу казахстанца.
В полуфинале 18-летнему воспитаннику карагандинской школы тенниса предстоит сыграть против немца Мика Петковича (776 АТР).
Турнир серии ITF. Монастир (Тунис) - 2025/21 • Тунис, Монастир • 1/2 финала, мужчины
Сегодня 14:30 • не начат
