Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
ITF
Сегодня 10:20
 

18-летний казахстанский теннисист преподнес сенсацию и вышел в полуфинал

  Комментарии

Поделиться
18-летний казахстанский теннисист преподнес сенсацию и вышел в полуфинал ©ФТК

Казахстанский теннисист Амир Омарханов пробился в полуфинал турнира серии ITF M15 в Монастире (Тунис), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанский теннисист Амир Омарханов пробился в полуфинал турнира серии ITF M15 в Монастире (Тунис), сообщают Vesti.kz.

В четвертьфинале казахстанец (1115 ATP) уверено разобрался с испанцем Хорхе Плансом (847 АТР). Матч завершился со счётом 6:4, 6:4 в пользу казахстанца.

В полуфинале 18-летнему воспитаннику карагандинской школы тенниса предстоит сыграть против немца Мика Петковича (776 АТР).

Турнир серии ITF. Монастир (Тунис) - 2025/21   •   Тунис, Монастир   •   1/2 финала, мужчины
Сегодня 14:30   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Петкович
Ничья
Омарханов
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!