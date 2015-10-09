18-летний казахстанец вырвал победу на старте Уимблдона-2026

Казахстанский теннисист Зангар Нурланулы успешно преодолел первый круг юниорского Уимблдона-2026 в одиночном разряде, сообщают Vesti.kz.

18-летний представитель Казахстана, занимающий девятое место в юниорском рейтинге ITF, стартовал на турнире непростым матчем против словака Леона Слободы (44-й номер рейтинга). Встреча получилась напряженной и продлилась 2 часа 27 минут.

После поражения в первом сете Нурланулы сумел переломить ход игры и одержал волевую победу — 3:6, 7:6, 7:6.

Благодаря этому успеху казахстанец вышел во второй круг престижного турнира, где его соперником станет австралиец Даниэль Йовановски, занимающий 33-е место в юниорском рейтинге ITF.

Добавим, что главным фаворитом юниорского Уимблдона-2026 считается первая ракетка мирового рейтинга среди юниоров — бразилец Луис Гуто Мигел.

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