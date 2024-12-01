Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
ITF
Сегодня 17:15
 

16-летний казах выиграл международный теннисный турнир

  Комментарии

Поделиться
16-летний казах выиграл международный теннисный турнир ©olympic.kz

Казахстанский теннисист Амир Омарханов стал чемпионом юниорского турнира первой категории ITF J500, который завершился в мексиканской Мериде, передает Vesti.kz со ссылкой на SPORT+.

Поделиться

Казахстанский теннисист Амир Омарханов стал чемпионом юниорского турнира первой категории ITF J500, который завершился в мексиканской Мериде, передает Vesti.kz со ссылкой на SPORT+.

В парном разряде Омарханов, выступая в дуэте с россиянином Тимофеем Дерипаско, одержал уверенную победу в финале, обыграв первых сеянных соревнования Петра Брунлика (Чехия) и Чарли Робертсона (Великобритания) с результатом 6:4, 6:1.

В одиночном разряде Омарханов не смог пробиться в финал, уступив в полуфинале французу Томасу Фурелю с результатом 2:6, 3:6. 

Отметим, что Омарханов является воспитанником теннисной школы Караганды. Сейчас 16-летний теннисист тренируется в одной из лучших теннисных академии Чехии.

Омарханов Амир теннис ATP Мексика

Реклама

Живи спортом!