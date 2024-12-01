16-летний казах выиграл международный теннисный турнир

Казахстанский теннисист Амир Омарханов стал чемпионом юниорского турнира первой категории ITF J500, который завершился в мексиканской Мериде, передает Vesti.kz со ссылкой на SPORT+.

В парном разряде Омарханов, выступая в дуэте с россиянином Тимофеем Дерипаско, одержал уверенную победу в финале, обыграв первых сеянных соревнования Петра Брунлика (Чехия) и Чарли Робертсона (Великобритания) с результатом 6:4, 6:1.

В одиночном разряде Омарханов не смог пробиться в финал, уступив в полуфинале французу Томасу Фурелю с результатом 2:6, 3:6.

Отметим, что Омарханов является воспитанником теннисной школы Караганды. Сейчас 16-летний теннисист тренируется в одной из лучших теннисных академии Чехии.