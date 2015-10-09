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Звездный новичок "Милана" наехал на игрока сборной Португалии

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Звездный новичок "Милана" наехал на игрока сборной Португалии ©facebook.com/ACMilan

Английский защитник "Милана" Кайл Уокер резко обратился к португальскому одноклубнику Жоау Феликсу в перерыве матча Серии А с "Наполи", передают Vesti.kz

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Английский защитник "Милана" Кайл Уокер резко обратился к португальскому одноклубнику Жоау Феликсу в перерыве матча Серии А с "Наполи", передают Vesti.kz

Разговор футболистов в подтрибунном помещении перед выходом на второй тайм попал в трансляцию матча.

"Просто играй в пас. Мы не Месси, никто здесь не Месси", — заявил Кайл Уокер, обращаясь к Феликсу.

За восемь туров до конца чемпионата "Милан" занимает в турнирной таблице Серии А девятое место с 47 очками в 30 матчах.

Отставание от зоны Лиги чемпионов УЕФА составляет девять очков. Кайл Уокер и Жоау Феликс присоединились к "Милану" в январе на правах аренды, соответственно, из "Манчестер Сити" и "Челси".

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