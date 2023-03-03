Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Италия
Комментарии

Звезда OnlyFans влюбилась в грузинского футболиста "Наполи"

Звезда OnlyFans влюбилась в грузинского футболиста "Наполи"
©instagram.com/paolinasaulino

Звезда OnlyFans Паола Саулино влюблена в Хвичу Кварацхелию, одного из лидеров "Наполи", сообщают Vesti.kz со ссылкой на "Спорт без цензуры".

22-летний грузинский футболист перешел в итальянский клуб в 2022 году и стал одним из его лидеров. В нынешнем сезоне Серии А он провел 20 матчей, забил десять голов и отдал девять результативных передач.

"Он прекрасен для меня. Квара очень элегантен, он молод и у него есть характер", - сказала женщина.

Паола также заявила, что проедет по городу обнаженной, если "Наполи" выиграет Лигу чемпионов.

Ее откровенный контент в Instagram будоражит умы многих подписчиков, а их у нее 107 тысяч.

Шавкат РАХМОНОВ: Сапиев - Мусиханов - КТО ВИНОВАТ, безумные фанаты в США, рекордный гонорар от PPV

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Наполи ФК

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 21:47
Италия
Звезда OnlyFans влюбилась в грузинского футболиста "Наполи" Звезда OnlyFans влюбилась в грузинского футболиста "Наполи"
Сегодня , 16:49
Италия
Битвы лидеров в Бундеслиге и Серии А Битвы лидеров в Бундеслиге и Серии А
1 марта, 09:05
Италия
Погба сыграл впервые за 315 дней. Француз дебютировал за "Ювентус" после возвращения Погба сыграл впервые за 315 дней. Француз дебютировал за "Ювентус" после возвращения
1 марта, 08:39
Италия
Моуринью удалили на 1-й минуте второго тайма в сенсационном матче "Ромы" Моуринью удалили на 1-й минуте второго тайма в сенсационном матче "Ромы"
1 марта, 07:22
Италия
"Рома" потерпела фиаско в Серии А "Рома" потерпела фиаско в Серии А
28 февраля, 20:58
Италия
Не ПСЖ и не "Реал": Мбаппе назвал любимый клуб Не ПСЖ и не "Реал": Мбаппе назвал любимый клуб
28 февраля, 18:15
Италия
Моуринью может сенсационно вернуться в "Челси" - СМИ Моуринью может сенсационно вернуться в "Челси" - СМИ
28 февраля, 17:49
Италия
Туринское дерби в Серии А и спор "горожан" в Кубке Англии Туринское дерби в Серии А и спор "горожан" в Кубке Англии
23 февраля, 19:01
Италия
"Ювентус" снова влип в скандал. Прокуратура начала расследовать трансферы "Ювентус" снова влип в скандал. Прокуратура начала расследовать трансферы
23 февраля, 13:43
Италия
Итальянские клубы сотворили историю в Лиге чемпионов Итальянские клубы сотворили историю в Лиге чемпионов
22 февраля, 11:20
Италия
Лидер сборной Грузии стал автором нового рекорда "Наполи" в Лиге чемпионов Лидер сборной Грузии стал автором нового рекорда "Наполи" в Лиге чемпионов
18 февраля, 13:28
Италия
Грузинский футболист забил гол за "Наполи" и добился уникального достижения Грузинский футболист забил гол за "Наполи" и добился уникального достижения
14 февраля, 14:49
Италия
"Заткнись! Спустись сюда и скажи это!". Тренер "Ювентуса" наехал на фаната "Заткнись! Спустись сюда и скажи это!". Тренер "Ювентуса" наехал на фаната
13 февраля, 21:32
Италия
Месси и Мбаппе. Объявлен список претендентов на попадание в команду года Месси и Мбаппе. Объявлен список претендентов на попадание в команду года
11 февраля, 17:37
Италия
"Челси" стал худшим клубом по трансферному балансу за последние годы "Челси" стал худшим клубом по трансферному балансу за последние годы
6 февраля, 15:20
Италия
"Барселона" задумала подписать трех игроков "Ювентуса" "Барселона" задумала подписать трех игроков "Ювентуса"
5 февраля, 20:30
Италия
Обладателя "Золотого мяча" уволили из клуба Обладателя "Золотого мяча" уволили из клуба
5 февраля, 13:21
Италия
Топовые футбольные матчи в чемпионатах Англии, Италии и Испании Топовые футбольные матчи в чемпионатах Англии, Италии и Испании
3 февраля, 14:58
Италия
"Ювентус" разочаровался в Погба. В клубе задумались о разрыве контракта "Ювентус" разочаровался в Погба. В клубе задумались о разрыве контракта
3 февраля, 11:06
Италия
В Италии могут ужесточить наказание для "Ювентуса" из-за финансовых махинаций с участием Роналду В Италии могут ужесточить наказание для "Ювентуса" из-за финансовых махинаций с участием Роналду
31 января, 18:00
Италия
Что по кубкам? Захватывающие баталии английского и итальянского футбола Что по кубкам? Захватывающие баталии английского и итальянского футбола
31 января, 09:54
Италия
"Ювентус" подаст в суд из-за скандала с участием Роналду "Ювентус" подаст в суд из-за скандала с участием Роналду
30 января, 07:25
Италия
Футболист сборной Исландии оценил шансы Зайнутдинова заиграть в Серии А Футболист сборной Исландии оценил шансы Зайнутдинова заиграть в Серии А
29 января, 16:20
Италия
Неаполитанцы на всех парах несутся к первому за 33 года "скудетто" Неаполитанцы на всех парах несутся к первому за 33 года "скудетто"
28 января, 14:33
Италия
Бог любит троицу? Моуринью хочет вернуться в "Челси" - источник Бог любит троицу? Моуринью хочет вернуться в "Челси" - источник
28 января, 10:20
Италия
Дело "Ювентуса" принимает новый оборот. Роналду грозит дисквалификация Дело "Ювентуса" принимает новый оборот. Роналду грозит дисквалификация
25 января, 09:59
Италия
"Милан" потерпел сокрушительное поражение в Серии А "Милан" потерпел сокрушительное поражение в Серии А
23 января, 11:45
Италия
Ибрагимович завершит карьеру? "Милан" подготовил план Ибрагимович завершит карьеру? "Милан" подготовил план
22 января, 12:15
Италия
Битва претендентов на медали в АПЛ и Серии А Битва претендентов на медали в АПЛ и Серии А
21 января, 19:41
Италия
Тренер "Ювентуса" сделал заявление после жесткого наказания из-за скандала с участием Роналду Тренер "Ювентуса" сделал заявление после жесткого наказания из-за скандала с участием Роналду

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus