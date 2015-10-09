Звезда "Интера" нацелился на "Золотой мяч" перед матчем с "Кайратом"

Форвард "Интера" и национальной сборной Аргентины Лаутаро Мартинес поделился своей главной карьерной целью - завоевать "Золотой мяч", сообщают Vesti.kz.

Напомним, действующим обладателем награды является полузащитник сборной Испании и "Манчестер Сити" Родри.

"Я ожидал более высокой позиции в голосовании за "Золотой мяч 2024" после того, как выиграл гонку бомбардиров, получил приз лучшего игрока Серии A и выиграл Кубок Америки, забив пять голов, один из которых - в финале. Я также взял Суперкубок Италии, отличившись и в полуфинале, и в финале. Я уважаю выбор голосовавших, но всегда говорю то, что думаю. Не знаю, заслуживал ли я этого больше, чем Родри, но индивидуальные награды важны для меня. Попасть в топ-30 - уже большая награда, но я мечтаю показать максимум на протяжении всего сезона и в будущем выиграть "Золотой мяч".

Иногда меня недооценивают, но это вопрос вкуса. Возможно, еще и имиджа, маркетинга. Но я всегда отдаю все силы ради своих партнеров и ради клуба. В 28 лет я очень доволен своей карьерой. Конечно, мне хотелось бы большего признания, это важно. Больше всего я хотел бы, чтобы меня признавали как хорошего, воспитанного человека, который всегда вел себя правильно.

Я ставлю себя в пятерку лучших форвардов мира, но не хочу называть имена других. Каждый оценивает футболистов по-своему, нападающих высочайшего уровня хватает, но то, что я сделал в последние годы, позволяет мне быть среди топ-5. Не знаю, смогу ли в этом "Золотом мяче" превзойти прошлогодний результат, когда стал седьмым, но я точно заслуживаю хорошей позиции: я много забил в этой Лиге чемпионов, и даже если мы не взяли титулы, я провел сезон отлично - 27 голов и девять результативных передач в 59 матчах", - сказал Мартинес в интервью France Football.

Добавим, что в рамках общего этапа Лиги чемпионов "Интер" на своем поле сыграет с "Кайратом". Матч пройдет в ночь с 5 на 6 ноября в Милане.