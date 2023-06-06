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Новости спорта Футбол Италия
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"Ювентус" решил судьбу главного тренера после невыхода в ЛЧ

"Ювентус" решил судьбу главного тренера после невыхода в ЛЧ
©juventus-fr.com

Руководство туринского "Ювентуса" приняло окончательное решение по поводу главного тренера на следующий сезон, сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, у руля команды было решено оставить ее наставника Массимилиано Аллегри.

Сумма компенсации для разрыва контракта с 55-летним итальянским специалистом слишком велика. 

Напомним, что в нынешнем сезоне "Ювентус" под руководством Аллегри финишировал на седьмой строчке в турнирной таблице серии А и впервые за 12 лет не вышел в Лигу чемпионов. 

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Метки:
Ювентус Лига чемпионов

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