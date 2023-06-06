"Ювентус" решил судьбу главного тренера после невыхода в ЛЧ

Руководство туринского "Ювентуса" приняло окончательное решение по поводу главного тренера на следующий сезон, сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Джанлуки ди Марцио, у руля команды было решено оставить ее наставника Массимилиано Аллегри.

Сумма компенсации для разрыва контракта с 55-летним итальянским специалистом слишком велика.

Напомним, что в нынешнем сезоне "Ювентус" под руководством Аллегри финишировал на седьмой строчке в турнирной таблице серии А и впервые за 12 лет не вышел в Лигу чемпионов.

Лига чемпионов в самом разгаре! Заряжайте на лучшие матчи с Parimatch и получайте бонус до 150 000 тенге к первому пополнению.