"Ювентус" нашел нового главного тренера

Стало известно, кто возглавит туринский "Ювентус" после ухода Массимилиано Аллегри с поста главного тренера, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, "Ювентус" собирается подписать контракт с Тьяго Моттой. Отмечается, что это случится между вторником и средой. Соглашение будет рассчитано до июня 2027 года.

Последним клубом Мотты была "Болонья", которую он тренировал с 2022 года и покинул в мае. Также он работал в "Специи" и "Дженоа".

Аллегри был уволен за неподобающее поведение в финале Кубка Италии с "Аталантой" (1:0). Во время матча он остался недоволен тем, что арбитр в конце не сразу зафиксировал фол на защитнике "Ювентуса" Глейсоне Бремере. Из-за этого он сорвал с себя пиджак и наорал резервному судье, за что получил красную карточку. А после финального свистка Аллегри в подтрибунном помещении вступил в конфликт с одним из журналистов. В "Ювентусе" посчитали его поступок несовместимым с ценностями клуба и решили отправить тренера в отставку.