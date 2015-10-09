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Вратарь сборной России может перейти в "Ювентус"

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Вратарь сборной России может перейти в "Ювентус" Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography

Туринский "Ювентус" рассматривает возможность усиления вратарской позиции перед зимним трансферным окном и включил в список потенциальных новичков голкипера сборной России и "Краснодара" Станислава Агкацева, передают Vesti.kz.

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Туринский "Ювентус" рассматривает возможность усиления вратарской позиции перед зимним трансферным окном и включил в список потенциальных новичков голкипера сборной России и "Краснодара" Станислава Агкацева, передают Vesti.kz.

Агкацев попал в шорт-лист "Ювентуса"

По информации Tuttosport, итальянский клуб изучает сразу три кандидатуры. Основным вариантом для туринцев является Лоренцо Пальмизани из "Фрозиноне".

Помимо него, в шорт-листе находятся Агкацев, представляющий "Краснодар", и Педро Мориско из бразильской "Куритибы".

"Ювентус" планирует усилиться зимой

Руководство "Ювентуса" намерено укрепить вратарскую линию уже в ближайшее трансферное окно. Клуб рассматривает как вариант аренды одного из кандидатов, так и возможность полноценного перехода.

После 11 туров Серии А туринская команда набрала 18 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

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Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Лацио 11 9 2 0 25-9 29
2 Интер 11 9 1 1 28-13 28
3 Рома 11 8 3 0 31-10 27
4 Милан 11 7 3 1 23-13 24
5 Комо 11 7 2 2 18-10 23
6 Фрозиноне Кальчо 11 6 2 3 24-15 20
7 Ювентус 11 5 3 3 15-12 18
8 Болонья 11 5 2 4 16-14 17
9 Кальяри 11 5 1 5 10-15 16
10 Наполи 11 4 3 4 18-14 15
11 Торино 11 4 2 5 15-17 14
12 Аталанта 11 4 2 5 17-20 14
13 Дженоа 11 4 1 6 11-16 13
14 Лечче 11 3 1 7 12-22 10
15 Фиорентина 11 2 3 6 17-25 9
16 Парма 11 2 2 7 9-17 8
17 Сассуоло 11 2 2 7 16-29 8
18 Монца 11 2 1 8 17-25 7
19 Венеция 11 2 0 9 8-21 6
20 Удинезе 11 1 2 8 12-25 5

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