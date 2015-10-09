Вратарь сборной России может перейти в "Ювентус"

Туринский "Ювентус" рассматривает возможность усиления вратарской позиции перед зимним трансферным окном и включил в список потенциальных новичков голкипера сборной России и "Краснодара" Станислава Агкацева, передают Vesti.kz.

Агкацев попал в шорт-лист "Ювентуса"

По информации Tuttosport, итальянский клуб изучает сразу три кандидатуры. Основным вариантом для туринцев является Лоренцо Пальмизани из "Фрозиноне".

Помимо него, в шорт-листе находятся Агкацев, представляющий "Краснодар", и Педро Мориско из бразильской "Куритибы".

"Ювентус" планирует усилиться зимой

Руководство "Ювентуса" намерено укрепить вратарскую линию уже в ближайшее трансферное окно. Клуб рассматривает как вариант аренды одного из кандидатов, так и возможность полноценного перехода.

После 11 туров Серии А туринская команда набрала 18 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

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