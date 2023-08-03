В "Ювентусе" назвали главную цель на сезон

Главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри рассказал о целях на новый сезон. Он заявил, что команда планирует вернуться Лигу чемпионов.

"Мы начали наш путь. Несмотря на то, что мы получили право участвовать в еврокубках в прошлом сезоне, нас там не будет. Мы должны обойтись без этого и сосредоточиться на игре в лиге, чтобы снова принять участие в самом важном турнире в сезоне-2024/25", - цитирует Аллегри Sky Sport Italia.

Напомним, в прошлом сезоне итальянской Серии А "Ювентус" был лишен очков, а затем УЕФА отстранил его от еврокубков.

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