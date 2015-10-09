В Италии предложили изменить правила футбола

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис выступил с серией радикальных предложений по изменению футбольных правил, направленных на повышение зрелищности игры и интереса со стороны молодёжи, сообщают Vesti.kz.

По мнению функционера, современный футбол теряет динамику и становится менее привлекательным для новых поколений болельщиков. Чтобы исправить ситуацию, он предложил сократить продолжительность таймов с 45 до 25 минут, утверждая, что это сделает матчи более интенсивными и насыщенными.

Также Де Лаурентис высказался за жёсткую борьбу с симуляциями: он считает, что игроки, уличённые в неспортивном поведении, должны сразу покидать поле.

Ещё одна инициатива касается дисциплинарной системы. Президент "Наполи" предложил отказаться от жёлтых и красных карточек, заменив их временными удалениями — на 5 или 20 минут по аналогии с хоккеем и регби.

Кроме того, он подчеркнул необходимость увеличить результативность матчей, заявив, что футболу требуется больше голов и более атакующий стиль игры.

"Нам нужно больше зрелищности, иначе мы навсегда потеряем своих зрителей", — приводит слова Де Лаурентиса The Athletic.

