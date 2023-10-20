В "Интере" играет футболист-гей - инсайдер

Скандальный итальянский инсайдер Фабрицио Корона заявил, что в миланском "Интере" играет футболист-гей. Журналист рассказал об этом в эфире Canale 5, сообщают Vesti.kz.
"Это игрок "Интера", но я не могу сказать больше, иначе у меня будут неприятности.
Я считаю, что во всех футбольных клубах есть игроки-геи, но никто в этом не признается", - сказал Корона.
Ранее Фабрицио Корона разоблачил многих итальянских футболистов, которые делают ставки на спортивные события, в том числе и на свои команды, а также заявил, что главный тренер туринского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри играл в казино во время пандемии COVID-19.
Загрузка матч-центра...
Реклама