В "Интере" играет футболист-гей - инсайдер

Скандальный итальянский инсайдер Фабрицио Корона заявил, что в миланском "Интере" играет футболист-гей. Журналист рассказал об этом в эфире Canale 5, сообщают Vesti.kz.

"Это игрок "Интера", но я не могу сказать больше, иначе у меня будут неприятности.

Я считаю, что во всех футбольных клубах есть игроки-геи, но никто в этом не признается", - сказал Корона.