УЕФА решит судьбу "Ювентуса" после финала Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) примет решение по "Ювентусу" после финала Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz со ссылкой на итальянские СМИ.

УЕФА уже несколько месяцев расследует финансовые махинации туринского клуба. Также в УЕФА не забывают, что туринский клуб был одним из инициаторов Суперлиги.

В "Ювентусе" в свою очередь рассчитывают на снисхождение, так как клуб пошел на сотрудничество и объявил о выходе из проекта Суперлиги.

Ранее сообщалось, что УЕФА может отстранить туринцев от еврокубков на несколько лет.

Напомним, что "Ювентус" по ходу минувшего чемпионата Италии был лишен 15 очков за финансовые нарушения. 20 апреля после апелляции клубу вернули очки. Однако 22 мая с него снова сняли 10 очков. Футболисты Массимилиано Аллегри завершили сезон на седьмом месте в таблице.

Финал Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Интер" состоится в ночь на 11 июня в Стамбуле.

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