Тренерская отставка состоялась в чемпионате Италии

Футбольный клуб "Лечче" объявил об уходе Луки Готти с поста главного тренера, передают Vesti.kz.

"Мы хотели бы поблагодарить Готти за работу, которую он проделал в последние месяцы, проявив профессионализм, преданность и самоотверженность, и пожелать ему всего наилучшего", - говорится в заявлении клуба.

Готти возглавлял "Лечче" с 12 марта. Также тренировал "Специю", "Удинезе", "Тревизо", сборную Италии до 17 лет.

"Лечче" занимает 17-е место из 20 в таблице Серии А, набрав 9 очков в 12 матчах.