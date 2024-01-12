Тренер "Ювентуса" вошел в историю клуба

Массимилиано Аллегри стал третьим тренером туринского "Ювентуса" с 400 матчами, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Opta Sports.

Матч против "Фрозиноне" (4:0) в рамках 1/4 финала Кубка Италии стал для Аллегри 400-м у руля "Юве" во всех турнирах:

596 - Джованни Трапаттони;

405 - Марчелло Липпи;

400 - Массимилиано Аллегри.

56-летний Аллегри тренирует "Ювентус" с 2021 года, во главе туринской команды он также находился с 2014 по 2019 годы. С "черно-белыми" 5 раз выигрывал Серию А, а также 4 раза становился обладателем Кубка Италии, еще в одном случае завоевывал Суперкубок Италии.

В его тренерской карьере также были "Милан", "Кальяри", "Сассуоло", "Лекко", "Удинезе", "Гроссето", СПАЛ и "Альянезе".

Отметим, что в полуфинале Кубка Италии "Ювентус" сыграет с "Лацио". Первый матч состоится 3 апреля, ответный - 24 апреля.