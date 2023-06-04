Тренер "Интера" заявил о мечте в Лиге чемпионов

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги после победы над "Торино", поделился своим мнением о финале Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч 38-го тура в Турине завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

"Нас ждет 57-й матч за сезон. Мы получили шанс принять в нем участие благодаря предыдущим 56. Это произошло благодаря победам, а также тому, что мы учились на поражениях. Сегодня я хотел победить, потому что мы в долгу перед фанатами и нашим клубом. Мы также хотели улучшить свое положение в таблице, у нас восемь побед за девять последних туров.

Победы и трофеи вселяют уверенность. За последние два с половиной месяца мы совершили невероятное и исправили ситуацию в Серии А. Еще в феврале мы были далеки от Лиги чемпионов – это для "Интера" непозволительно.

У нас есть большая мечта о победе в Лиге чемпионов, и мы едем на финал с целью показать свой максимум в матче против невероятно сильной команды.

Мы должны вместе терпеть и играть так, чтобы лишить "Манчестер Сити" мяча, сбалансированно атаковать. Это серьезный вызов, мы с нетерпением ждем этот матч.

Нас ждет 57-й матч за сезон, и мы подходим к нему с большой уверенностью в себе", – сказал главный тренер "Интера" в эфире DAZN.