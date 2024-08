Талант из Турции получил легендарный номер в "Ювентусе"

"Ювентус" хочет продлить контракт с 19-летним турецким футболистом Кенаном Йылдызом, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, новое соглашение будет рассчитано до июня 2029 года, при этом полузащитник получит футболку с легендарным номером 10. Под ним в свое время выступали Мишель Платини, Роберто Баджо, Алессандро Дель Пьеро, Поль Погба и другие. В прошлом сезоне Йылдыз играл под 15 номером.

Йылдыз - воспитанник немецких клубов "Заллерн Регенсбург", "Ян Регенсбург" и "Бавария". В 2022 году присоединился к итальянскому "Ювентусу".

Выступал за сборные Турции до 17 лет и до 21 года, а с прошлого года начал вызываться в главную сборную своей страны.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 30 миллионов евро. В предыдущем сезоне Серии А провел 27 матчей и забил 2 гола.

