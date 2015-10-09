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Суперталант "Реала" снова забил за новый клуб и помог вырвать волевую победу

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Суперталант "Реала" снова забил за новый клуб и помог вырвать волевую победу Франко Мастантуоно. Фото: ©Depositphotos/Musiu0

"Фиорентина" на выезде обыграла "Сассуоло" со счётом 4:2 в матче 10-го тура итальянской Серии А, который состоялся в Реджо-нель-Эмилии (Италия) на стадионе "Мапеи - Читта-дель-Триколоре", сообщают Vesti.kz.

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"Фиорентина" на выезде обыграла "Сассуоло" со счётом 4:2 в матче 10-го тура итальянской Серии А, который состоялся в Реджо-нель-Эмилии (Италия) на стадионе "Мапеи - Читта-дель-Триколоре", сообщают Vesti.kz.

"Сассуоло" дважды выходил вперёд

Хозяева открыли счёт на 25-й минуте: Арман Лорьянте отправил мяч в ворота "фиалок" после передачи Себастьяно Эспозито.

Флорентийцы восстановили равновесие в компенсированное время первого тайма. На 45+2-й минуте Матео Пеллегрино воспользовался передачей Алье Нжие и сравнял счёт.

Вскоре после перерыва уже сам Нжие вывел гостей вперёд, замкнув пас Марко Брешианини. Однако на 66-й минуте Лорьянте оформил дубль и вновь восстановил равновесие — 2:2.

Мастантуоно помог "Фиорентине" вырвать победу

Развязка наступила на 79-й минуте, когда аргентинский вингер Франко Мастантуоно, выступающий за итальянский клуб на правах аренды из мадридского "Реала", точным ударом забил третий мяч "Фиорентины". В компенсированное время Виктор Вальдепеньяс установил окончательный результат — 4:2 в пользу гостей.

Аргентинец ярко стартовал в Италии

Для аргентинского вингера это не первый результативный матч в составе флорентийцев. Ранее он отметился хет-триком в игре с "Венецией", которая состоялась 11 сентября и завершилась победой "Фиорентины" с таким же счётом — 4:2.

Напомним, мадридский "Реал" приобрёл Мастантуоно у аргентинского "Ривер Плейта" в 2025 году за 45 миллионов евро. Этот переход стал рекордным по сумме трансфера футболиста из чемпионата Аргентины. Однако в дебютном сезоне в Испании вингеру не удалось закрепиться в основном составе "сливочных".

Летом 2026 года аргентинец перебрался в "Фиорентину" на правах аренды, чтобы продолжить карьеру в итальянском чемпионате.

Положение команд в Серии А

После десяти туров "Фиорентина" набрала восемь очков и занимает 15-е место в турнирной таблице. "Сассуоло" с таким же количеством баллов располагается на 16-й строчке.

19-летний талант "Реала" стал лучшим игроком в новом клубе после хет-трика

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Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Лацио 10 9 1 0 24-8 28
2 Интер 10 8 1 1 26-13 25
3 Рома 10 7 3 0 28-10 24
4 Комо 10 7 2 1 18-8 23
5 Милан 10 6 3 1 21-12 21
6 Фрозиноне Кальчо 10 6 2 2 24-14 20
7 Ювентус 10 5 2 3 13-10 17
8 Наполи 10 4 2 4 17-13 14
9 Болонья 10 4 2 4 14-13 14
10 Торино 10 4 1 5 14-16 13
11 Дженоа 10 4 1 5 10-14 13
12 Кальяри 10 4 1 5 9-15 13
13 Аталанта 10 3 2 5 16-20 11
14 Лечче 10 3 0 7 11-21 9
15 Фиорентина 10 2 2 6 15-23 8
16 Парма 10 2 2 6 8-15 8
17 Сассуоло 10 2 2 6 16-26 8
18 Монца 10 2 1 7 17-24 7
19 Удинезе 10 1 2 7 11-23 5
20 Венеция 10 1 0 9 6-20 3

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