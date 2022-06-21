Роналду определился с новым клубом. Подробности

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может вернуться в туринский "Ювентус", сообщает Calciomercato.it.

Как отмечает источник, агент футболиста Жорже Мендеш в скором времени свяжется с руководством "Ювентуса" с предложением подписать Роналду. Представитель игрока намерен объяснить боссам итальянского клуба, что португалец сожалеет об уходе из "Ювентуса" и мечтает вернуться обратно, чтобы выступать в Лиге чемпионов. Сообщается, что футболист готов пойти на снижение зарплаты.

Напомним, что Роналду защищал цвета "Ювентуса" с 2018 по 2021 год, куда он перешел из мадридского "Реала". В туринском клубе форвард стал двукратным чемпионом Италии, выиграл Кубок страны и дважды – Суперкубок. Летом 2021 года Роналду стал игроком "Манчестер Юнайтед".