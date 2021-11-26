Новый тренер "Манчестер Юнайтед" прибыл в Англию на подписание контракта

Руководитель по спорту и развитию "Локомотива" Ральф Рангник прибыл в Англию и готов стать тренером "Манчестер Юнайтед", передает "Чемпионат" со ссылкой на источник.

Немецкий специалист будет назначен исполняющим обязанности главного тренера команды до окончания сезона. При этом Рангник в дальнейшем будет работать консультантом "Манчестер Юнайтед".

"Локомотив" в ближайшее время собирается сообщить об уходе специалиста в "МЮ". В московском клубе он занимался широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва.

Напомним, ранее пост главного тренера английского клуба покинул Уле-Гуннар Сульшер.