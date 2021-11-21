Сульшер покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Уле-Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", сообщается на официальном сайте манкунианцев.

В ближайших матчах командой будет руководить входивший в тренерский штаб Майкл Каррик. Отмечается, что клуб ищет кандидатуру на пост исполняющего обязанности главного тренера до конца сезона.

"Уле всегда будет легендой "Манчестер Юнайтед", и мы с сожалением приняли это трудное решение. Хотя последние несколько недель были разочаровывающими, они не должны затмить всю ту работу, которую он проделал за последние три года, чтобы восстановить фундамент для долгосрочного успеха", - говорится в заявлении клуба.

Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" в 2018 году, а в марте следующего года утвержден в должности. В июле текущего года он подписал новый контракт с клубом до 2024 года с возможностью продления еще на сезон. Под руководством Сульшера "Манчестер Юнайтед" в минувшем сезоне дошел до финала Лиги Европы, где в серии пенальти уступил испанскому "Вильярреалу".

"Манчестер Юнайтед" в субботу в матче Английской премьер-лиги на выезде уступил "Уотфорду" со счетом 1:4. Клуб после 12 матчей с 17 очками занимает седьмое место в чемпионате Англии, отставая на 12 очков от лидера турнира "Челси". В Лиге чемпионов "Манчестер Юнайтед" с 7 очками после четырех матчей лидирует в группе F. В ближайшем матче команда 23 ноября сыграет в гостях с "Вильярреалом".