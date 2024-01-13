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Новости спорта Футбол Италия
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"Рома" поставила ультиматум Моуринью - источник

"Рома" поставила ультиматум Моуринью - источник
©asroma.com

Португальский специалист Жозе Моуринью в ближайшее время вероятно покинет пост главного тренера "Ромы", сообщают Vesti.kz.

По информации  CalcioMercato руководство римлян дало португальскому специалисту срок в 30 дней для улучшения результатов команды. В случае отсутствия прогресса, контракт с Моуринью, по всей видимости, не будет продлен.

Несмотря на победу "Ромы" в Лиге конференций в 2022 году под руководством Моуринью, руководство "волков" выражает недовольство тем, что команда не смогла пробиться в Лигу чемпионов.

Сейчас римляне занимают восьмое место в турнирной таблице Серии А. Срок действия контракта Жозе Моуринью с "Ромой" истекает в конце текущего сезона.

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Метки:
Моуринью Жозе

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