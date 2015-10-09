Разгромом с 8 голами и 2 пенальти закончился матч за первое место в Серии А

Римский "Лацио" нанёс курное поражение "Сассуоло" в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Мапей — Читта-дель-Триколоре" в Реджо-нель-Эмилии и завершилась со счетом 6:2 в пользу гостей.

В составе победителей дубль оформил Тиджани Нослин (56-я и 65-я минуты), ещё по мячу забили Кеннет Тейлор (2-я), Густав Исаксен (13-я), Романо Флориани (16-я) и Маттиа Дзакканьи (45+1). Во втором тайме Дзакканьи (50) и Давиде Фраттези (61-я) не сумели реализовать пенальти.

У хозяев отличились Кристиан Торстведт (7-я) и Себастьяно Эспозито (43-я). При этом "Сассуоло" с 31-й минуты играл в меньшинстве после удаления Торстведта, получившего прямую красную карточку.

Благодаря этой победе "Лацио" набрал 25 очков и единолично возглавил турнирную таблицу Серии А. "Сассуоло" (8) располагается на 14-й строчке.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!