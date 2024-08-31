Разгромом 4:0 обернулся матч "Интера" против финалиста Суперкубка УЕФА

Миланский "Интер" одержал разгромную победу над "Аталантой" из Бергамо в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Маркус Тюрам (47-я и 56-я минуты), один гол забил Николо Барелла (10-я минута). Также автогол на свой счет записал защитник гостей Берат Джимсити (3-я).

Благодаря этой победе "Интер" набрал 7 очков и идет на первом месте турнирной таблицы Серии А. "Аталанта" (3 очка) располагается на 11-й строчке.

Дебют мечты! Мбаппе забил гол, а "Реал" выиграл Суперкубок УЕФА

Напомним, перед началом сезона "Аталанта" играл в финале Суперкубка УЕФА, где уступила мадридскому "Реалу" 0:2. В той иге за "королевский клуб" дебютировал Килиан Мбаппе, забивший один из двух голов.