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Разгромом 4:0 обернулся матч "Интера" против финалиста Суперкубка УЕФА

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Разгромом 4:0 обернулся матч "Интера" против финалиста Суперкубка УЕФА ©ФК "Интер"

Миланский "Интер" одержал разгромную победу над "Аталантой" из Бергамо в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу, передают Vesti.kz.

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Миланский "Интер" одержал разгромную победу над "Аталантой" из Бергамо в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Сан-Сиро" в Милане и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Маркус Тюрам (47-я и 56-я минуты), один гол забил Николо Барелла (10-я минута). Также автогол на свой счет записал защитник гостей Берат Джимсити (3-я).

Благодаря этой победе "Интер" набрал 7 очков и идет на первом месте турнирной таблицы Серии А. "Аталанта" (3 очка) располагается на 11-й строчке.

Дебют мечты! Мбаппе забил гол, а "Реал" выиграл Суперкубок УЕФА

Напомним, перед началом сезона "Аталанта" играл в финале Суперкубка УЕФА, где уступила мадридскому "Реалу" 0:2. В той иге за "королевский клуб" дебютировал Килиан Мбаппе, забивший один из двух голов.

 

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