Принято решение по другу Зайнутдинова из Серии А

"Кальяри" не будет использовать опцию выкупа за девять миллионов евро, чтобы подписать нападающего сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова из "Ромы" на постоянной основе, передают Vesti.kz со ссылкой на итальянского инсайдера Николо Скиру.

Шомуродов летом 2023 года перешел в "Кальяри" на правах аренды. В минувшем сезоне Серии А он провел 22 матча, забил 3 гола и отдал 3 ассиста. "Кальяри" финишировал на 16-м месте и избежал понижения в классе.

Соглашение Шомуродова с "Ромой" действует до 30 июня 2026 года.

Напомним, что Шомуродов является другом игрока сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, с которым они вместе выступали за "Ростов".