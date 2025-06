Покинул Гвардиолу и выбирает чемпиона: Де Брюйне меняет лигу

Звездный полузащитник Кевин Де Брюйне, недавно покинувший "Манчестер Сити", готовится к новому этапу в карьере - 33-летний бельгиец близок к переходу в итальянский "Наполи", передают Vesti.kz.

Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны уже согласовали все детали - Де Брюйне подпишет контракт на два года с возможностью продления еще на сезон. Осталось лишь пройти медобследование, после чего трансфер будет официально оформлен.

Полузащитник провёл в составе "Сити" десять лет, выиграв множество трофеев и став одной из ключевых фигур в команде Гвардиолы. Летом 2025 года он покинул клуб как свободный агент.

🚨💣 Kevin De Bruyne, on the verge of completing his move to Napoli!



Contracts have been approved and just waiting for KDB to sign a two year deal with option for further season.



Medical tests to follow as next step… here we go, coming soon. pic.twitter.com/H1QxGHlO0v