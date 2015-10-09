Легендарный Паоло Мальдини возвращается в сборную Италии по футболу, сообщают Vesti.kz.

По данным известного инсайдера Фабрицио Романо, бывший капитан "скуадры адзурры" займет пост технического директора национальной команды.

По данным источника, именно Мальдини доверят проведение масштабной реформы итальянского футбола после громкого провала сборной. В частности, он примет участие в выборе нового главного тренера национальной команды Италии, которая ранее не смогла пробиться на чемпионат мира-2026.

Также Мальдини будет курировать работу всей системы национальных команд - от юношеских сборных до главной команды страны.

Имя нового главного тренера сборной Италии будет объявлено в ближайшее время.

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