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Новости спорта Футбол Италия
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Определился третий неудачник Серии А

Определился третий неудачник Серии А
©twitter.com/HellasVeronaFC

"Специя" вылетела из Серии А, проиграв "Вероне" в матче за право остаться в элитном дивизионе, сообщают Vesti.kz.

"Специя" уступила со счетом 1:3. У победителей отличился Марко Фараони (5-я минута), а также дубль оформил Сириль Нгонге (26-я, 38-я). У проигравших один мяч отыграл Итан Ампаду (15-я). 

На 68-й минуте в составе "Вероны" красную карточку получил Марко Фараони, а на 70-й минуте форвард "Специи" Мбала Н’Зола не реализовал пенальти.

Благодаря этому успеху "Верона" сохранила прописку в Серии А, а "Специя" вылетела в низший дивизион, куда ранее отправились "Кремонезе" и "Сампдория". В Серию A вышли "Фрозиноне", "Дженоа" и "Кальяри".

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Италия

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