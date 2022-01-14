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"Наполи" с "Фиорентиной" устроили битву с тремя удалениями и семью голами

"Наполи" с "Фиорентиной" устроили битву с тремя удалениями и семью голами
©ФК "Фиорентина"
Новости спорта Футбол Италия

"Фиорентина" в дополнительное время переиграла "Наполи" в матче с семью голами и вышла в четвертьфинал Кубка Италии, передает корреспондент Vesti.kz.

На 41-й минуте счет открыл Душан Влахович, а на 57-й - Кристиан Бираги забил второй гол "Фиорентины". Между этими взятиями ворот отличился Дрис Мертенс: его голевой удар случился на 44-й минуте встречи.

А на 95-й минуте встречи Андреа Петанья перевел матч в овертайм, сделав счет 2:2, но "Наполи" завершал матч вдевятером. Удалены были Ирвин Лосано и Фабиан Руис. "Фиорентина" в первом тайме из-за красной карточки лишилась основного голкипера - Бартоломея Драговски.

В дополнительное время сказалось численное большинство "фиалок". Лоренсо Венути, Кшиштоф Пентек и Юсеф Малех довели разницу в счете до трех мячей - 5:2. В следующем круге турнира "Фиорентина" сыграет с "Аталантой".

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Метки:
Италия Наполи ФК

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