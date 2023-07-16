Нападающий "Челси" отказался от перехода в "Интер" из-за финала ЛЧ

Бельгийский нападающий "Челси", Ромелу Лукаку, принял решение не переходить в миланский "Интер" в текущее летнее окно из-за прошлогоднего финала Лиги чемпионов с минимальным поражением "нерадзурри" от "Манчестер Сити" со счетом 1:0, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как сообщает Football Italia, игрок был недоволен тем, что не был включен в стартовый состав на этот решающий матч.

Источник уточняет, что Лукаку был недоволен несколькими решениями главного тренера "Интера", Симоне Индзаги во второй половине сезона 2022/23. Особенно его раздражало отсутствие в стартовом составе в финале Лиги чемпионов, хотя бельгийский форвард был в отличной форме в последние месяцы сезона и забил семь голов в восьми последних матчах Серии А. Лукаку не ощущал, что является центральной фигурой в планах Индзаги, и решил, что это будет неправильным сигналом со стороны клуба, если бы они согласились на его переход к "Челси".

В сезоне 2022/23 Лукаку выступал за "Интер" на правах аренды. За "нерадзурри" он провел 37 матчей во всех турнирах и забил 14 голов, а также отдал семь результативных передач. Его контракт с "Челси" рассчитан до конца июня 2026 года, и согласно интернет-порталу Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста составляет 40 миллионов евро.

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