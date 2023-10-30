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Новости спорта Футбол Италия
Комментарии

Моуринью раскритиковал Серию A из-за календаря "Ромы"

Моуринью раскритиковал Серию A из-за календаря "Ромы"
©instagram.com/josemourinho

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо дал свой комментарий по поводу поражения своей команды в матче против "Интера" со счетом 0:1, сообщают Vesti.kz.

"При всей накопившейся усталости, малом времени на подготовку к матчу, я считаю, что ребята провели важный матч. Думаю, что у всех, а не только у меня, даже у них, на их стадионе было ощущение, что игра закончится вничью. Команда спокойно отнеслась ко всем трудностям.

Сожалею о результате, ребята приложили немало усилий, гол был контролируемым. Мне жаль, что нет уважения к игрокам, отношение Марески к Манчини и Н'Дике все доказывает. Я доволен концепцией команды, находящейся в трудной ситуации, у нас не было половины команды. Лига преподнесла нам еще один подарок, потому что мы играем в воскресенье, а не в понедельник. Ребята были хороши. Мне грустно, потому что мы заслуживали большего", - цитирует португальца tuttomercatoweb.com.

После десяти туров у "Ромы" 14 очков и восьмое место в Серии A.

Нынешний контракт Моуринью с "Ромой" действует до завершения сезона 2023/24. Ранее поступали информации о том, что его соглашение не будет продлено.

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Метки:
Моуринью Жозе

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