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Моуринью думает об уходе: тренера удалили, а игроки "Ромы" устроили бойкот

Моуринью думает об уходе: тренера удалили, а игроки "Ромы" устроили бойкот
©ФК "Рома"

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью может покинуть римский клуб этим летом, сообщают Vesti.kz.

По информации Foot Mercato, сейчас стороны обдумывают совместное будущее. Сам 60-летний специалист склоняется к уходу. Нынешнее соглашение тренера с "Ромой" рассчитано до конца июня 2024 года.

Отмечается, что Моуринью недоволен трансферной политикой клуба, а боссы "Ромы" расстроены перспективой вновь остаться без Лиги чемпионов. Не исключен вариант, что португалец оставит свой пост в клубе после того, как действие его контракта истечет.

Накануне в матче 19-го тура против "Аталанты" (1:1) Моуринью был удален - получил две желтые карточки за недовольство судейством. После игры тренер и игроки "Ромы" устроили бойкот: отказались общаться с прессой.

Таким образом, Моуринью не сможет руководить командой в 20-м туре Серии А против "Милана". Эта игра состоится 14 января. Однако на римское дерби с "Лацио" в рамках четвертьфинала Кубка Италии 10 января удаление не распространяется.

Напомним,  Моуринью возглавил "Рому" летом 2021 года, заключив трехлетний контракт. Под руководством португальца "волки" стали победителями Лиги конференций в сезоне-2021/22 и финалистами Лиги Европы в сезоне-2022/23.

В нынешней кампании после 19 туров Серии А "Рома" располагается на восьмом месте в турнирной таблице, набрав 29 очков.

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Метки:
Моуринью Жозе

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