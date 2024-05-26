"Милан" возглавит тренер из Португалии

Итальянский "Милан" определился с кандидатурой нового главного тренера после ухода Стефано Пиоли, сообщают Vesti.kz.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport "Милан" сделает ставку на португальского специалиста Пауло Фонсеку, который в ближайшее время должен подписать контракт.
Официальное объявление ожидается после матча "Милана" с "Ромой" в Австралии, который состоится 31 мая.
Отмечается, что Фонсека подпишет либо 3-летний контракт, либо контракт по схеме "2+1" с зарплатой 3 млн евро за сезон.
Ранее 51-летний специалист уже работал в Италии - в период с 2019 по 2021 год он возглавлял "Рому". Также Фонсека тренировал "Порту", "Брагу", украинский "Шахтер" и "Лилль".
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