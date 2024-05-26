Войти через социальную сеть Войти через социальную сеть

Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа

Место

Реклама Новости спорта Футбол Италия Сегодня 18:30 Комментарии "Милан" возглавит тренер из Португалии ©acmilan.com Итальянский "Милан" определился с кандидатурой нового главного тренера после ухода Стефано Пиоли, сообщают Vesti.kz. Как сообщает La Gazzetta dello Sport "Милан" сделает ставку на португальского специалиста Пауло Фонсеку, который в ближайшее время должен подписать контракт. Официальное объявление ожидается после матча "Милана" с "Ромой" в Австралии, который состоится 31 мая. Отмечается, что Фонсека подпишет либо 3-летний контракт, либо контракт по схеме "2+1" с зарплатой 3 млн евро за сезон. Ранее 51-летний специалист уже работал в Италии - в период с 2019 по 2021 год он возглавлял "Рому". Также Фонсека тренировал "Порту", "Брагу", украинский "Шахтер" и "Лилль". Поделиться в соц. сетях:













Реклама Загрузка матч-центра... Статистика Футбол Футбол

Футзал

Хоккей

Волейбол

Баскетбол

Бенди

Водное поло

Гандбол

Хоккей на траве Реклама Новости Реклама