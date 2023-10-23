"Милан" в меньшинстве не устоял перед "Ювентусом"

"Милан" проиграл "Ювентусу" в девятом туре чемпионата Италии по футболу (Серия А), сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", завершилась со счетом 0:1. Решающий гол у гостей на 63-й минуте забил Мануэль Локателли. При этом хозяева поля с 40-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Малика Тиава.

После этой игры "Милан" (21 очко) занимает второе место в турнирной таблице, а "Ювентус" (20 очков) располагается на третьей строчке.

В следующем туре, 28 октября, "Ювентус" дома примет "Верону", а на следующий день "Милан" на выезде встретится с "Наполи".

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