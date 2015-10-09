"Милан" одержал крупную победу над "Фрозиноне" в матче 12-го тура Серии А, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Милане и завершилась со счётом 5:1.

Первого успеха хозяева поля добились после автогола Кальвани на 4-й минуте. Также у победителей отличились Гонсалу Рамуш (19-я), Ардон Яшари (48-я), Альфаджо Сиссе (60-я) и Кристиан Пулишич (68-я). У проигравших один мяч отыграл Патрицио Мазини (25-я). За "Милан" весь матч отыграл Лука Модрич.

Благодаря этому успеху подопечные Рубена Аморима набрали 27 очков и занимают четвёртое место в турнирной таблице. "Фрозиноне", в свою очередь, располагается на седьмой строчке с 20 очками.

В следующем туре "Фрозиноне" примет "Парму" (28 ноября), а "Милан" сыграет на выезде с "Кальяри" (30 ноября).

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