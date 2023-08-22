"Милан" отказался уходить в раздевалку в перерыве матча. Известна причина

"Милан" стартовал с победы в новом сезоне чемпионата Италии по футболу (Серии А), но сам матч против "Болоньи" запомнился небольшим скандалом, сообщают Vesti.kz.

Встреча, прошедшая в Болонье, завершилась со счетом 2:0 в пользу "россонери". В составе победителей голы забили Оливье Жиру (11-я минута) и Кристиан Пулишич (21-я).

Однако в перерыве "Милан" отказался идти в раздевалку. По информации Football Italia, главный тренер клуба Стефано Пиоли и футболисты клуба остались на поле, поскольку кондиционер в гостевой раздевалке не справлялся с сильной жарой. В связи с этим было принято решение проводить перерыв у боковой линии, в технической зоне и на скамейке запасных.

Отмечается, это не запрещено регламентом.

Добавим, что из-за высокой температуры все матчи первых двух туров Серии А будут сыграны вечером. Например, в Болонье во время матча было 26 градусов.

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