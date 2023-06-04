Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Италия
Комментарии

"Милан" определился с будущим Златана Ибрагимовича

"Милан" определился с будущим Златана Ибрагимовича
©twitter.com/Ibra_official

"Милан" официально объявил о том, что Златан Ибрагимович покинет клуб по окончании текущего сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сегодня, 4 июня на стадионе "Сан-Сиро" состоится прощальная церемония "Милана" с Ибрагимовичем после завершения последнего матча Серии А против "Вероны". В рамках этого мероприятия будет короткая церемония, в которой примут участие болельщики. "Милан" выразит благодарность Златану за великолепные годы, проведенные вместе, как указано в пресс-релизе "россонери".

Златан выступал за "Милан" с 2010 по 2012 год, а затем вернулся в команду в 2020 году и помог клубу выиграть чемпионат Италии. В своем первом сезоне в "Милане" он также завоевал скудетто и выиграл Суперкубок Италии.

Ранее было объявлено, что Ибрагимович не собирается завершать свою футбольную карьеру, и "Монца" проявляет интерес к услугам 41-летнего шведа.

Из-за проблем со здоровьем Златан сыграл всего в четырех матчах за "Милан" в текущем сезоне и забил один гол.

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Ибрагимович Златан Милан ФК Футбольные трансферы

Реклама

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Теннис
  • Бенди
  • Водное поло
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2023 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus