"Милан" опередил "Барселону" и усилился нападающим ПСЖ

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Португалии Гонсалу Рамуш переходит в "Милан" и станет самым дорогим трансфером в истории итальянского клуба, передают Vesti.kz.

Как сообщает инсайдер Джеймс Хорнкасл, сумма гарантированной выплаты составит намного больше 50 миллионов евро.

Общие выплаты в адрес ПСЖ с учётом прописанных бонусов могут превысить 60-70 миллионов евро. Футболист уже успешно прошёл медицинское обследование, сделка оформлена на 100 процентов.

Португалец единолично возглавит список самых дорогих покупок в истории итальянского гранда. До этого момента трансферным рекордом "Милана" являлся переход другого португальца - Рафаэла Леау, за которого в 2019 году французскому "Лиллю" заплатили 49,5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что к Рамушу проявляла интерес "Барселона", но, как видно, "Милан" оказался более решительным, укрепив свою атакующую линию.

Напомним, что два года назад ПСЖ отдал "Бенфике" за Рамуша 65 миллионов евро. В минувшем сезоне он провёл 45 матчей во всех турнирах, забив 12 голов и сделав 2 ассиста.

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