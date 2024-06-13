"Милан" объявил о назначении нового тренера

Новым главным тренером "Милана" стал португалец Пауло Фонсека. Контракт подписан на три года, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу итальянского клуба.
Фонсека прежде тренировал "Лилль", "Рому", "Шахтер" (Донецк), "Брагу", "Пасуш де Феррейру", "Порту", "Авеш".
Предыдущим наставником "Милана" был Стефано Пиоли, под руководством которого команда завершила этот сезон в Серии А на втором месте и становилась чемпионом в сезоне-2021/22.
Напомним, что изначально "Милан" хотел заключить соглашение с Хуленом Лопетеги, но фанаты клуба создали петицию против его назначения и руководство отказалось от приглашения испанского специалиста.
𝐏𝐚𝐮𝐥𝐨 𝐅𝐨𝐧𝐬𝐞𝐜𝐚— AC Milan (@acmilan) June 13, 2024
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