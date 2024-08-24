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Лукаку переходит из "Челси" в итальянский клуб. Известна его зарплата

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Лукаку переходит из "Челси" в итальянский клуб. Известна его зарплата ©chelsea.com

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку согласовал переход из "Челси" в итальянский "Наполи", передают Vesti.kz.

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Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку согласовал переход из "Челси" в итальянский "Наполи", передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио в "Наполи" форвард  будет получать 8 млн евро в год. Кроме того, в соглашении бельгийца предусмотрена бонусная часть, подробности которой не раскрываются. Срок контракта составит 3 года.

Ранее стало известно, что "Челси" согласился продать 31-летнего форварда в "Наполи" за 30 миллионов евро. Еще 15 миллионов предусмотрены в качестве бонусов.

В прошлом сезоне Лукаку выступал за "Рому" на правах аренды. Он провел 47 матчей, забил 21 гол и отдал 4 ассиста.

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