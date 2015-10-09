Клуб Серии A был в шаге от приглашения Модрича: признание экс-директора

Хорватский полузащитник Лука Модрич продолжает восхищать болельщиков уже в итальянском чемпионате, однако его путь в Серии А мог сложиться совсем иначе, сообщают Vesti.kz.

Как рассказал бывший спортивный директор "Наполи" Пьерпаоло Марино, на раннем этапе карьеры хавбек был близок к переходу именно в неаполитанский клуб. Сейчас 40-летний хорват защищает цвета "Милана".

"Когда ему было 18 лет, мы интересовались им. Я хотел его в "Наполи". Но из-за бюрократических проволочек не получилось пригласить его. Вместо Модрича мы взяли Гамшика", - цитирует слова Марино pianetamilan.it.

В итоге ставка "Наполи" была сделана на другого игрока — словака Марека Гамшика, который впоследствии провёл в составе команды 12 лет.

Напомним, в карьере Модрича было загребское "Динамо", за которое он выступал с 2002 по 2008 год (с 17-ти до 23-х лет). Также он играл в аренде за боснийский "Зриньски" и хорватский "Интер" (Запрешич). Кроме того, Модрич выступал за английский "Тоттенхэм" и испанский "Реал", где в 2018 году стал обладателем "Золотого мяча".

