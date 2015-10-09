Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Италия
Вчера 22:00
 

Клуб Модрича охотится за Левандовски: "Милан" готов забрать легенду "Барсы" в 37 лет

  Комментарии

Поделиться
Клуб Модрича охотится за Левандовски: "Милан" готов забрать легенду "Барсы" в 37 лет Роберт Левандовски. ©Depositphotos/Musiu0

"Милан" наметил себе главную цель на трансферном рынке — 37-летнего форварда "Барселоны" Роберта Левандовски, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport.es.

Поделиться

"Милан" наметил себе главную цель на трансферном рынке — 37-летнего форварда "Барселоны" Роберта Левандовски, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport.es.

По данным издания, в клубе рассчитывают зимой выйти на переговоры с польским нападающим и заранее согласовать его переход на лето 2026 года, когда истечёт его контракт с каталонцами. Сообщается, что спортивный директор россонери уже вышел на представителей игрока.

В текущем сезоне Левандовски провёл 12 матчей во всех турнирах и забил семь голов. Transfermarkt оценивает его стоимость в десять миллионов евро.

Добавим, что в составе "Милана" выступает хорватский ветеран Лука Модрич, который присоединился к клубу перед этим сезоном.

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Швеция   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 00:45   •   закончен
Швеция
Швеция
1:1
Словения
Словения
Кто победит в основное время?
Швеция

100%

Ничья

0%

Словения

0%

Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!