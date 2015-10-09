Клуб Модрича охотится за Левандовски: "Милан" готов забрать легенду "Барсы" в 37 лет

"Милан" наметил себе главную цель на трансферном рынке — 37-летнего форварда "Барселоны" Роберта Левандовски, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport.es.

По данным издания, в клубе рассчитывают зимой выйти на переговоры с польским нападающим и заранее согласовать его переход на лето 2026 года, когда истечёт его контракт с каталонцами. Сообщается, что спортивный директор россонери уже вышел на представителей игрока.

В текущем сезоне Левандовски провёл 12 матчей во всех турнирах и забил семь голов. Transfermarkt оценивает его стоимость в десять миллионов евро.

Добавим, что в составе "Милана" выступает хорватский ветеран Лука Модрич, который присоединился к клубу перед этим сезоном.