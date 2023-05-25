"Интер" второй раз подряд выиграл Кубок Италии по футболу

На Олимпийском стадионе в Риме состоялся финальный матч Кубка Испании по футболу, сообщают Vesti.kz.

Победителем стал миланский "Интер", который со счетом 2:1 обыграл "Фиорентину" из Флоренции.

"Фиорентина" вышла вперед уже на третьей минуте благодаря голу Николаса Гонсалеса, но не смогла удержать преимущество. Победу "Интеру" принес Лаутаро Мартинес, который оформил дубль на 29 и 37 минутах.

"Интер" стал обладателем Кубка Италии второй раз подряд.