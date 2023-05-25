"Интер" второй раз подряд выиграл Кубок Италии по футболу

Пожалуйста, подождите...Укажите emailУкажите имя или псевдонимУкажите парольДля регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообществаДля редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайтеУкажите корректный Emailmaterial_dobavlen_v_izbrannoeДобавить в избранноеУбрать из избранногоПароли не совпадаютЗадайте пароль для входа на сайтХороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символовСпасибо за Ваш голос!Добавить +1Убрать +1Выберите вариант ответа
На Олимпийском стадионе в Риме состоялся финальный матч Кубка Испании по футболу, сообщают Vesti.kz.
Победителем стал миланский "Интер", который со счетом 2:1 обыграл "Фиорентину" из Флоренции.
"Фиорентина" вышла вперед уже на третьей минуте благодаря голу Николаса Гонсалеса, но не смогла удержать преимущество. Победу "Интеру" принес Лаутаро Мартинес, который оформил дубль на 29 и 37 минутах.
"Интер" стал обладателем Кубка Италии второй раз подряд.
Реклама