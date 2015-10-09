"Интер" совершил безумный камбэк с 0:2 и вышел в финал Кубка Италии

"Интер" одержал волевую победу над "Комо" в ответном матче полуфинала Кубка Италии по футболу и вышел в финал турнира, сообщают Vesti.kz.

Встреча в Милане завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. При этом по ходу игры гости вели с преимуществом в два мяча - у "Комо" отличились Мартин Батурина (32-я) и Люка да Кунья (48-я).

Однако во втором тайме "Интер" сумел отыграться и вырвать победу. В составе победителей дубль оформил Хакан Чалханоглу (69-я и 86-я минуты), ещё один мяч забил Петар Сучич (89-я).

Первый матч в Комо закончился ничьей - 0:0. Таким образом, "Интер" выиграл по сумме двух игр и вышел в финал Кубка Италии.

В финале, который состоится 13 мая, "Интер" сыграет с победителем пары между "Лацио" и "Аталантой" (первый матч — 2:2).

Действующим обладателем трофея является "Болонья".

