Игрок "Интера" попал в курьезную ситуацию, забив победный гол на 93-й минуте

Полузащитник миланского "Интера" Давиде Фраттези оказался в курьезной ситуации после победного гола в ворота "Вероны", сообщают Vesti.kz.

Встреча 19-го тура Серии A завершилась со счетом 2:1 в пользу "Интера". Фраттези забил победный гол на 93-й минуте.

Празднуя взятие ворот, игрок не заметил, как с него сползли шорты и камера крупным планом показала Фраттези в трусах. Другой полузащитник "Интера" Хакан Чалханоглу подтянул шорты одноклубнику.

Frattesi is the face of #WryNation pic.twitter.com/dGS1M96GMg