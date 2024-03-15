Ибрагимович назвал себя владельцем "Милана" и получил награду в Италии

Бывший шведский футболист Златан Ибрагимович получил от итальянских журналистов шуточную награду "Золотой тапир", сообщают Vesti.kz.

Он был удостоен ее после визита финансовых властей Италии в штаб-квартиру "Милана", где Ибра занимает позицию старшего советника в компании-владельцев клуба.

"Золотой тапир" - это сатирическая награда, которая вручается знаменитостям или общественным деятелям Италии после личного поражения в прессе.

Ибрагимович откликнулся на награду, пошутив: "На самом деле это я владелец "Милана", так, по секрету".

Позже швед уточнил: "Проверка была, но ничего не нашли. Владельцем "Милана» является RedBird", - цитирует Златана Football Italia.