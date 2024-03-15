Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Италия
Комментарии

Ибрагимович назвал себя владельцем "Милана" и получил награду в Италии

Ибрагимович назвал себя владельцем "Милана" и получил награду в Италии
©twitter.com/Ibra_official

Бывший шведский футболист Златан Ибрагимович получил от итальянских журналистов шуточную награду "Золотой тапир", сообщают Vesti.kz.

Он был удостоен ее после визита финансовых властей Италии в штаб-квартиру "Милана", где Ибра занимает позицию старшего советника в компании-владельцев клуба.

"Золотой тапир" - это сатирическая награда, которая вручается знаменитостям или общественным деятелям Италии после личного поражения в прессе.

Ибрагимович откликнулся на награду, пошутив: "На самом деле это я владелец "Милана", так, по секрету".

Позже швед уточнил: "Проверка была, но ничего не нашли. Владельцем "Милана» является RedBird", - цитирует Златана Football Italia.

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Ибрагимович Златан Милан ФК

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Вчера , 23:42
Италия
©twitter.com/Ibra_official Ибрагимович назвал себя владельцем "Милана" и получил награду в Италии
10 марта, 22:15
Италия
©twitter.com/FCBarcelona "Барселоне" предложили обладателя футбольного "Оскара" на замену Хави
10 марта, 07:20
Италия
©ФК "Интер" "Интер" одержал победу и увеличил отрыв от второго места до 18 очков
5 марта, 08:01
Италия
©ФК "Интер" "Интер" упрочил лидерство: выиграл 12 матчей подряд и ушел в отрыв
3 марта, 14:19
Италия
©inter.it "Интер" определился с судьбой главного тренера
1 марта, 12:36
Италия
©instagram.com/mancity/ Холанд мог не доехать до "Манчестер Сити": известны подробности
1 марта, 08:59
Италия
©twitter.com/Ibra_official "Буксует и не поспевает". Ибрагимович сравнил АПЛ и чемпионат Италии
1 марта, 08:48
Италия
©instagram.com/paulpogba В сборной Франции отреагировали на дисквалификацию Погба
29 февраля, 18:14
Италия
©instagram.com/paulpogba Погба узнал срок дисквалификации за допинг
29 февраля, 11:04
Италия
©ФК "Наполи" Угроза сборной Казахстана сделал дубль, а его партнер повторил рекорд Марадоны
29 февраля, 08:03
Италия
©ФК "Интер" "Интер" рвется к чемпионству: разгром 4:0, рекорд сезона и 11-я победа кряду
27 февраля, 15:50
Италия
©twitter.com/LFC "Ливерпуль" нашел нового тренера: на него претендуют еще два клуба АПЛ
27 февраля, 09:13
Италия
©ФК "Рома" Чемпион мира впервые оформил хет-трик за клуб и принес победу
25 февраля, 23:45
Италия
©ФК "Наполи" Сенсацией завершился матч чемпиона Италии с аутсайдером
25 февраля, 19:49
Италия
©twitter.com/juventusfcen Гол на 95-й минуте спас "Ювентус" от конфуза
22 февраля, 23:10
Италия
©tff.org Звезда сборной Турции ответил отказом на предложение из Саудовской Аравии
20 февраля, 12:30
Италия
©twitter.com/sscnapoli/ "Барселона" определила цену за трансфер угрозы для сборной Казахстана
19 февраля, 09:12
Италия
©https://twitter.com/en_sscnapoli "Наполи" выбрал нового тренера перед матчем с "Барселоной" в Лиге чемпионов
15 февраля, 20:00
Италия
©instagram.com/josemourinho Моуринью атаковал руководство "Ромы" после увольнения
15 февраля, 18:39
Италия
©instagram.com/kaoru.m.0520 Опубликован шорт-лист "Барселоны" на летнее трансферное окно
15 февраля, 13:15
Италия
©ФК "Фиорентина" Чемпион Европы вошел в историю Серии А
13 февраля, 08:00
Италия
©ФК "Ювентус" Сенсацией завершился матч "Ювентуса": такое с командой впервые в сезоне
11 февраля, 08:00
Италия
©ФК "Интер" Героический камбек решил исход встречи между "Ромой" и "Интером"
10 февраля, 12:42
Италия
©twitter.com/OfficialASRoma В Саудовской Аравии хотят купить итальянский клуб за 900 миллионов евро
6 февраля, 08:46
Италия
©ФК "Рома" "Предатели" Моуринью выиграли третий матч кряду. Дальше - лидер Серии А
5 февраля, 10:58
Италия
©instagram.com/k.mbappe ПСЖ нашел новую звезду вместо Мбаппе
4 февраля, 11:05
Италия
©instagram.com/psg ПСЖ нашел замену Мбаппе в сборной Роналду
1 февраля, 22:14
Италия
©instagram.com/mrmancini10 Чемпион Европы узнал цену провала на Кубке Азии по футболу
30 января, 12:52
Италия
©ФК "Милан" "Милан" договорился с новым тренером
30 января, 07:48
Италия
©ФК "Рома" "Рома" выиграла второй подряд матч после увольнения Моуринью

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus