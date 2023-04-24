Гол на 93-й минуте решил исход матча "Ювентуса" и "Наполи"

"Ювентус" уступил "Наполи" в рамках 31-го тура чемпионата Италии по футболу (Серия А). Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, передают Vesti.kz.

Решающий гол был забит в компенсированное время - на 90+3-й минуте. Его автором стал вышедший на замену Джакомо Распадори.

Благодаря этому успеху "Наполи" набрал 78 очков и закрепил свое лидерство в турнирной таблице, а "Ювентус" с 59 очками находится на третьей строчке.

Следующую игру "Наполи" проведет дома с "Салернитаной" 29 апреля, а 30-го числа "Ювентус" на выезде встретится с "Болоньей". В 32-м туре подопечные Лучано Спаллетти могут гарантировать себе первое чемпионство за последние 33 года.

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