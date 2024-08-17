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Италия
Вчера 23:59
 

Гол на 95-й минуте принес сенсацию в матче чемпиона Италии на старте сезона

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Гол на 95-й минуте принес сенсацию в матче чемпиона Италии на старте сезона ©x.com/Inter

Действующий чемпион Серии A миланский "Интер" сыграл вничью в первом туре чемпионата Италии сезона-2024/25, сообщают Vesti.kz.

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Действующий чемпион Серии A миланский "Интер" сыграл вничью в первом туре чемпионата Италии сезона-2024/25, сообщают Vesti.kz.

В первом туре "Интер" на выезде встречался с "Дженоа". Хозяева поля на 20-й минуте вышли вперед после гола Алессандро Вольякко.

"Интер" благодаря дублю Маркуса Тюрама на 30-й и 82-й минуте сподобился на камбэк.

Впрочем, чемпионы Италии не сумели удержать победу, пропустив решающий гол на пятой добавленной ко второму тайму минуте - 2:2.

Отметим, что "Интер" в последних десяти матчах восемь раз обыгрывал клуб из Генуи. Еще две встречи завершились вничью. Последний раз миланцы проиграли "Дженоа" в феврале 2018 года.

Интер Италия Футбол

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