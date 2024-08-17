Гол на 95-й минуте принес сенсацию в матче чемпиона Италии на старте сезона

Действующий чемпион Серии A миланский "Интер" сыграл вничью в первом туре чемпионата Италии сезона-2024/25, сообщают Vesti.kz.

В первом туре "Интер" на выезде встречался с "Дженоа". Хозяева поля на 20-й минуте вышли вперед после гола Алессандро Вольякко.

"Интер" благодаря дублю Маркуса Тюрама на 30-й и 82-й минуте сподобился на камбэк.

Впрочем, чемпионы Италии не сумели удержать победу, пропустив решающий гол на пятой добавленной ко второму тайму минуте - 2:2.

Отметим, что "Интер" в последних десяти матчах восемь раз обыгрывал клуб из Генуи. Еще две встречи завершились вничью. Последний раз миланцы проиграли "Дженоа" в феврале 2018 года.